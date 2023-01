Albenga: sold out per la serata dedicata al Carciofo dell’Osteria del Tempo Stretto

Partito con grande slancio il calendario delle serate a tema della chef Cinzia Chiappori. Il menù dedicato al carciofo verrà riproposto domenica 29 gennaio a pranzo.

Tutto esaurito per la prima serata dedicata al Carciofo, il promo degli appuntamenti proposti dall’Osteria del Tempo Stretto di Albenga. La rassegna gastronomica “I venerdì dell’Osteria” promossa dalla chef Cinzia Chiappori e dalla sommelier Miranda Moroni, ha proposto un delizioso menù a base di carciofi, accompagnata dallo storytelling del giornalista Claudio Porchia.

Ed in apertura un cocktail preparato dalla barlady Ottavia Castellaro a base di Carciofo e arricchito dalle erbe aromatiche di Aroma Domus di Albenga.

Il servizio svolto con la consueta precisione e professionalità dallo staff dell’osteria è stato accompagnato dai racconti, che hanno raccontato la storia di questo straordinario ortaggio, le migliori ricette per apprezzarlo crudo o cotto, aneddoti e curiosità divertenti. Questo il menù realizzato dallachef:

Brandacujun e carciofi croccanti, tortino di carciofi e mocetta con crema di carciofi,

Insalatina di calamari e carciofi in arbanella

Cappuccino salato al profumo di timo con frollino al parmigiano

Cappellacci di carciofi e sughetto di scampi

Carciofo ripieno

Morbidezza all'amaretto e tisana.

Visto il grande successo del menù e per venire incontro alle numerose richieste, che non hanno trovato posto nella prima serata, il menù verrà riproposto anche nella giornata di oggi e a pranzo di domenica 29 gennaio.

Il prossimo appuntamento con le serate a tema, in cui il cibo non sarà solo servito in tavola in gustosi piatti, ma anche accompagnato da interessanti racconti, è previsto per venerdì 3 febbraio con “I colori dei 7 Chakra nel piatto” con la dott.sa Silvia Solaini

Per ulteriori informazioni e prenotazioni chiamare il numero 392-6221924. L’Osteria del Tempo Stretto si trova ad Albenga in Reg. Rollo, 39