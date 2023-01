Savona, lunedì 30 scatta la pedonalizzazione di via Mistrangelo: "Non sappiamo cosa potrà succedere"

"C'è timore di non sapere cosa potrà succedere".



Questo uno dei commenti che circola in via Mistrangelo a due giorni dalla chiusura alle auto del tratto da piazza Diaz all'intersezione con la salita Schiena Coste, compresa la salita di via Rossello.



Da lunedì via alla pedonalizzazione con gli esercenti e i residenti che si dividono, come avvenuto in Corso Italia tra i pro e contro della decisione presa dall'amministrazione comunale.



"Abbiamo paura che la gente non venga più, se si svuota ci sarà un problema sempre maggiore di delinquenza - dice la titolare dell'enoteca Vio che ha ricordato l'accoltellamento avvenuto nella zona la vigilia di Natale e un'aggressione che si è verificata in via Pia - Savona è satura ed è in uno stato di degrado allucinante. Questa abbiamo il timore che sia una svolta negativa".



"Bisogna coinvolgere di più i cittadini per migliorare l'aspetto estetico, bisogna pensare prima alla pulizia. Nel momento in cui la chiudono deve partire una riqualificazione" il commento di un savonese.



Apertura da parte di un residente: "Per me che vivo qua non è un male, si evita di rischiare di essere investiti visto che le auto passano ad alta velocità".



In via Mistrangelo nell'angolo con via Paleocapa verrà modificata la disposizione degli stalli delle moto e la viabilità per consentire l'ingresso e l'uscita dalla salita Schienacoste con la realizzazione di stalli moto all'inizio.