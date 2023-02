Andora, sistemazione del tetto del Palazzetto dello Sport: lavori per 200 mila euro

Avviati i lavori di sistemazione del tetto del Palazzetto dello Sport di via Piana del Merula ad Andora. Un'opera pubblica del valore di 217mila euro, di cui 126mila finanziati grazie a un contributo della Regione Liguria e il restante da parte del Comune.

"Dopo la sistemazione del tetto della bocciofila, è la volta anche della copertura del palazzetto. La manutenzione straordinaria andrà a risolvere problemi di infiltrazione dell'acqua e rimuoverà l'amianto trovato,nel corso dei lavori, in un materiale isolante e di cui abbiamo finanziato la rimozione con fondi comunali - spiega il sindaco Mauro Demichelis che ha effettuato un sopralluogo con il Consigliere delegato allo Sport, Ilario Simonetta - Terminata la rimozione dei materiali tossici, l'intervento proseguirà: tolta la parte superficiale della vecchia copertura, ne sarà installata una nuova. Sarà cambiato anche il sistema di raccolta delle acque piovane: i nuovi pluviali saranno collegati con un sistema idrico di scarico delle acque e posizionati in facciata in modo da eliminare qualsiasi possibile infiltrazione interna al palazzetto. Una soluzione che faciliterà anche le future operazioni di manutenzione. I vecchi pluviali, che attualmente corrono all'Interno del palazzetto, saranno chiusi e isolati".

La manutenzione straordinaria del tetto arriva dopo numerosi interventi realizzati per migliorare i servizi agli sportivi del palazzetto come la sostituzione dell'impianto di riscaldamento, con moderne caldaie a condensazione e il rifacimento degli spogliatoi e dei bagni.

"Si aiuta e si rispetta lo sport non solo concedendo gratuitamente gli impianti sportivi alle società, ma anche fornendo locali e spazi confortevoli adatti alle attività e all'occoglienza dei corsi come di tornei importanti - spiega il Consigliere delegato allo Sport, Ilario Simonetta - Fedele a questo impegno e compatibilmente con le risorse a bilancio, la Giunta ha sempre sostenuto gli investimenti per il rinnovo di tutti gli impianti sportivi, dal campo da calcio in erba sintetica, i cui spogliatoi hanno un sistema di riscaldamento a pannelli fotovoltaici, al campo da basket, alla nuova palestra degli Andoresi, al campo di pallapugno, fino al nuovo spazio dedicato alla disciplina calisthenics. Ricordiamo che è ancora aperto il bando che offre ai giovani andoresi voucher per fare gratuitamente attività sportive, quali il volley e il karate, presso le ASD sportive locali che hanno aderito al progetto Sport e Salute".