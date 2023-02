Ad Alassio proseguono gli incontri della Scuola Genitori

"Il cervello dei bambini e adolescenti: istruzioni per l'uso. Perché mio figlio si comporta così?" Continuano gli incontri della Scuola Genitori in collaborazione con l'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Alassio, il Nido Piccolo Principe, il Consorzio Sociale Savonese e il Centro Psico Pedagogico. Laura Petrini, consulente educativa e formatrice del CPP guiderà i genitori che interverranno all'appuntamento a meglio comprendere i comportamenti di bambini e ragazzi partendo dal funzionamento del loro cervello e da quali sono i bisogni che cambiano età per età: passaggi fondamentali per poter fare le giuste mosse educative.

"Partendo dai bambini e dalla loro necessità di concretezza e azione - aggiunge Franca Giannotta, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Alassio - e fino ad arrivare ai forti cambiamenti degli adolescenti, faremo un viaggio nel mondo delle tappe evolutive per comprendere al meglio i nostri figli". ​​

L'incontro si terrà venerdì 17 febbraio dalle ore 18 presso l'Auditorium Roberto Baldassarre della Biblioteca Civica Renzo Deaglio di Alassio. Per l'occasione la Caffetteria Social Bar "NonUnoMeno" della Biblioteca effettuerà un'apertura straordinaria fino alle ore 19.

Ingresso libero. Info: v.lazzarini@progettocittà.coop