Dalla Regione 2,4 milioni di euro per ripascimenti, pulizia, sicurezza e accessibilità delle spiagge, oltre 772mila al savonese

Regione Liguria stanzia 2,4 milioni di euro per la pulizia, la sicurezza, l’accessibilità e i ripascimenti delle spiagge dei Comuni costieri, con un incremento di spesa rispetto al 2022 di quasi 240.000 euro.

Aumenta anche il numero dei Comuni destinatari dei fondi: infatti, se sono sempre 60 le Amministrazioni comunali destinatarie dei fondi regionali per gli interventi di ripascimento e difesa della costa, nel 2023 per la pulizia e igiene si passa da 17 a 20 Comuni, per la sicurezza da 13 a 14 e per l’accessibilità da 8 a 18.

“Abbiamo esaudito il 100% delle richieste di fondi provenienti dai Comuni costieri di tutto il territorio regionale: un importante sforzo di Regione Liguria, in vista dell’inizio dell’estate, per venire incontro alle esigenze dei sempre più numerosi frequentatori delle nostre spiagge – dichiarano il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore al Demanio marittimo Marco Scajola – e dei Comuni liguri che le ospitano. Spiagge che, grazie ai quasi 250.000 euro in più erogati da Regione Liguria rispetto al 2022, vedranno importanti miglioramenti dal punto di vista dei ripascimenti, della pulizia, sicurezza e accessibilità delle persone disabili e fragili. L’incremento del 10% dei nostri finanziamenti rispetto all’anno scorso, destinati in tutto a 60 Comuni sparsi su tutto il territorio regionale, dimostra l’impegno di Regione Liguria nel mettere al centro della sua attenzione la tutela delle spiagge e il comfort di chi le utilizza durante la bella stagione”.

Nel dettaglio l’entità dei finanziamenti, pari a 772.033,53 euro, a favore dei Comuni costieri della nostra provincia vede: Alassio, 49.732,60 euro; Albenga, 29.949,03 euro; Albissola Marina, 9.506,39 euro; Albisola Superiore, 11.908,12 euro; Andora, 24.676,39 euro; Bergeggi, 53.450,57 euro; Borghetto Santo Spirito, 18.374,28 euro; Borgio Verezzi, 15.896,11 euro; Celle Ligure, 27.603,16 euro; Ceriale, 62.026,86 euro; Finale Ligure, 116.371,96 euro; Laigueglia, 50.042,94 euro; Loano, 60.624,17 euro; Noli, 19.023,95 euro; Pietra Ligure, 44.904,35 euro; Savona, 107.242,38 euro; Spotorno, 23.268,87 euro; Vado Ligure, 11.774,07 euro; Varazze, 35.657,33 euro.

L’ammontare complessivo ed esatto dei fondi erogati da Regione Liguria per il 2023 è di 2.411.759,96 euro di cui: 1,6 milioni di euro per i ripascimenti (a fronte dei 1.494.500,39 euro del 2022, +105.499,61 euro); 334.661,97 euro per la pulizia (a fronte dei 324.342,13 euro del 2022, +10.319,84 euro); 288.812,61 euro per la sicurezza (a fronte dei 253.276,06 euro del 2022, +35.535,94 euro); 188.285,38 euro per l'accessibilità (a fronte dei 100.152,59 euro del 2022, +88.132,79 euro). Dunque in totale, rispetto al 2022, i Comuni costieri riceveranno da Regione Liguria più risorse per 239.488,16 euro, con un incremento di circa il 10%.

*in allegato la tabella con il dettaglio di tutti i finanziamenti per i Comuni interessati