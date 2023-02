Borgio Verezzi: addio all'ex sindaco Enrico Rembado, fu l'ideatore del Festival Teatrale

Per 26 anni sindaco, un'esperienza quella da primo cittadino terminata nel 2001, è stato soprattutto l'ideatore del Festival Teatrale che ogni anno si tiene in piazza Sant'Agostino a Verezzi: un'avventura iniziata nel 1967 e che lo ha visto per ben 36 edizioni nel ruolo di direttore artistico. Sotto la sua lungimirante e appassionata direzione, sul palco verezzino si sono esibiti grandi nomi del teatro italiano e internazionale: da Paola Borboni a Ernesto Calindri, passando per Giorgio Albertazzi e Gigi Proietti, ma non solo.