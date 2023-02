Varazze, la Polizia locale "a scuola" di tecniche specifiche e legittima difesa

Una due giorni di formazione quella tra ieri e oggi (17 e 18 febbraio, ndr) per gli agenti della Polizia locale di Varazze, impegnati nel corso promosso dall'Amminstrazione comunale col comando guidato da Mauro Di Gregorio dal titolo "Tecniche Operative e corretto utilizzo presidi difensivi".

Il corso, tenuto dalla Planet Consulting srl di Savona con i formatori Michele Farinetti, Sergio Santini ed Emiliano Martino, ha visto anche la partecipazione operatori della polizia locale di Loano, "con la quale vi sono ottimi rapporti di interscambio formativo", spiega il sindaco Luigi Pierfederici.

Durante le lezioni vi è stata una spiegazione delle normative che regolano l'utilizzo di presidi difensivi in contesti operativi, con riferimento alle leggi e alle procedure in vigore oltre alle caratteristiche degli stessi e indicazioni sul dove, come e quando impiegarli. Il tutto conclusosi con un test finale teorico/pratico di abilitazione, necessario per acquisire la capacità di utilizzare i presidi difensivi in modo efficace e sicuro.

"La formazione è fondamentale per far crescere le capacità operative dei nostri agenti a servizio dei cittadini" chiosa il primo cittadino.