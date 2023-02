A Finale con l'obbiettivo Parigi '24: la nazionale femminile Under 23 di XCO in allenamento nei sentieri del finalese

La stagione ciclistica 2023 sta per entrare sempre più nel vivo, come succede con l'arrivo della primavera. Non sono solo le più note due ruote da strada ad avvicinarsi ai nastri di partenza, anche la mountain bike vede i suoi atleti impegnati nella preparazione ai prossimi impegni.

E' il caso della nazionale femminile di XCO Under 23, la cui flotta di auto e mezzi vari in questi giorni ha attirato l'attenzione degli appassionati e non del comprensorio finalese.

Stamani a porgere il saluto ufficiale della cittadina rivierasca alle atlete è stata la Giunta guidata dal sindaco Frascherelli insieme al delegato Coni cittadino, il professor Finocchiaro, e ai vertici del consorzio Finale Outdoor Region.

Da parte loro è stato sottolineato non solo il piacere col quale è stato accolto il team azzurro ma anche l'impegno profuso per arrivare a ospitare appuntamenti così significativi (diversi per la verità in questo periodo, con altre nazionali sul territorio) mentre il commissario tecnico, l'andorese Mirko Celestino, e il suo staff hanno sottolineato come la scelta dei sentieri della "region" del medio ponente savonese per questa sessione di allenamenti invernali abbiano avuto lo specifico obbiettivo di affinare la tecnica delle giovani bikers.

L'augurio, nemmeno a dirlo, è quello di riuscire a emulare se non migliorare il risultato ottenuto da Paola Pezzo ad Atlanta 1996: la campionessa olimpionica aveva infatti preparato la sua uscita iridata proprio sui sentieri del finalese. Che tutta Italia, a questo punto, spera siano non solo un ottimo terreno d'allenamento ma che portino anche un po' di fortuna.