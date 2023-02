Incidente su un cantiere in A6 a Roccavignale: due operai ricoverati in codice giallo

Macchina dei soccorsi attivata nella mattinata odierna, intorno alle ore 9, presso un cantiere allestito lungo l'autostrada A6 all'altezza di Roccavignale dove sono in corso lavorazioni per l'adeguamento di un viadotto nei pressi del cimitero.

Secondo quanto riferito, due gli operai che hanno richiesto l'intervento dei soccorritori e che sono quindi stati poi trasportati in codice giallo con l'elisoccorso al pronto soccorso del Santa Corona di Pietra Ligure, non in gravi condizioni.

Sul posto anche i Vigili del fuoco del distaccamento di Cairo Montenotte, i carabinieri e gli agenti della Polstrada per verificare la dinamica di quanto accaduto, al momento ancora incerta.