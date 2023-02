Ok alla pillola RU486 nei consultori liguri, Pastorino (Linea Condivisa): “Maggioranza spaccata per una battaglia di civiltà”

“Continuano ad evidenziarsi sempre di più le spaccature all’interno della maggioranza.

Oggi è passato un Ordine del Giorno, che vede come primo firmatario il collega Arboscello, che permette la distribuzione della pillola RU486 nei consultori già adeguati e ci si impegna ad adeguare gli altri consultori presenti sul territorio regionale. Il provvedimento è stato votato con 17 voti favorevoli contro 9 contrari. È evidente, dunque, la spaccatura all’interno della maggioranza e la sconfitta delle posizioni oltranziste di Fratelli d’Italia”. Ad affermarlo Gianni Pastorino (Linea Condivisa).

“Aldilà della discussione politica, è davvero importante che le donne nella nostra regione possano avere accesso, tenendo conto della totale sicurezza, alla pillola non soltanto attraverso le strutture ospedaliere prosegue Pastorino -. Da anni porto avanti questa battaglia di civiltà in Consiglio Regionale anche per un accesso gratuito alla pillola anticoncezionale”.

“Oggi la Destra paternalistica ha perso – conclude -. La Destra che attacca e mette in discussione l’autodeterminazione delle donne, puntando al depotenziamento, diretto o indiretto, dei consultori ha perso”.