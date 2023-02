Migranti, Mai e Riolfo (Lega): "L’Europa non volti le spalle all’Italia come fa certa sinistra"

"L’Italia non può essere lasciata sola a gestire l’immigrazione massiccia verso l’Europa come è stato fatto fino a oggi. Il nostro Paese nel 2022 ha accolto più di 100 mila migranti e di questi ne sono stati ricollocati in Europa solo 117 di cui solamente 38 in Francia". Lo dichiarano Stefano Mai e Mabel Riolfo, consiglieri Lega in Consiglio regionale.

"Nel nostro ordine del giorno, approvato dal Consiglio regionale, abbiamo chiesto alla Regione di denunciare alle Istituzioni che, nonostante con l’attuale Governo ci sia stata un’inversione di rotta sul tema dell’immigrazione, manca un coordinamento europeo che metta fine anche ai disagi per i cittadini e i lavoratori frontalieri a Ventimiglia dove la situazione è diventata insostenibile anche a causa dei continui respingimenti di migranti perpetrati dalla Francia alla frontiera".

"Ci troviamo di fronte a uno stato delle cose difficile da sostenere per i cittadini, che pare però andare bene al Pd che infatti ha deciso di votare contro il nostro Odg", concludono Mai e Riolfo.