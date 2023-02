Nei supermercati sono in arrivo gli snack con farina di insetti... made in Italy

Le patatine con farina di insetti come le vedete? Vi fanno gola o vi fanno orrore? No perché, oltre che online, sono in arrivo nei supermercati le chips Fucibo, primo e unico prodotto Made in Italy, realizzato con farina di insetti autorizzata dalla Comunità Europea.

Sono palline di mais aromatizzate alla pizza e al formaggio, che provano a compensare l’effetto psicologico provocato dall’assaggio degli insetti. In effetti la farina di insetti è solo uno e neppure il principale ingrediente della ricetta. Come si legge sull’etichetta le patatine sono prodotte con farina di mais, farina di lenticchie (15%), larve di tenebrio molitor (larva gialla della farina) in polvere 10%, olio di girasole, aromi naturali e sale.

Se vi state chiedendo perché gli insetti, sappiate che ci sono tante buone ragioni. Tipo il gusto. Strano ma vero, stando a quanto dichiarato da Fucibo, ogni insetto commestibile ha un proprio sapore, che rimanda a quello delle noccioline tostate e delle mandorle. Secondo: gli insetti sono nutrienti. Proteine complete, grassi, ferro e zinco. Le proteine, in particolare, sarebbero migliori di quelle contenute nella carne.

C’è da dire che l’azienda vicentina che le sforna è convintissima del successo di questo prodotto. A vederle così sembrano gustose, inoltre sono cotte al forno e non fritte, hanno il doppio delle proteine e la metà dei grassi rispetto alle patatine di mais classiche. Voi che ne dite? Aspettiamo recensioni.