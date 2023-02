Un anno di guerra in Ucraina, il presidio in Piazza Mameli a Savona per dire stop alle ostilità (FOTO e VIDEO)

Un anno di guerra. 365 giorni nei quali il popolo ucraino sta continuando la sua lotta di resistenza contro l'invasione della Russia.

In occasione dell'anniversario dell'inizio del conflitto in Ucraina a Savona sono state organizzate due iniziative, insieme alla comunità ucraina savonese, per dire con forza un no secco alla guerra e auspicare in uno stop alle ostilità.

Prima in Duomo si è tenuta una preghiera per la pace con il Vescovo Calogero Marino, successivamente un discorso in Piazza Sisto con il Sindaco Marco Russo e dalle 17:30 in piazza Mameli spazio al presidio "Parliamo di Pace" con la presenza di diverse associazioni e cittadini.

Alla manifestazione in piazza hanno aderito ACLI, ANED, ANPI, ANTEAS, ARCI, Bottega della Solidarietà, Caritas, CISL, CGIL, Emergency, FVL, ISREC, associazioni Italia-Cuba e Italia-Nicaragua, Legambiente, Libera, Partigiani della Pace, UAAR, UDI e UIL.