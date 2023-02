Savona, ai Cappuccini il primo incontro del 2023 del Pozzo di Giacobbe

Domenica 26 febbraio alle ore 17 nel Convento dei Frati Minori Cappuccini, in via san Francesco d'Assisi 16, nel quartiere Villetta a Savona, si terrà il primo incontro di quest'anno del Pozzo di Giacobbe, il servizio istituito da monsignor Calogero Marino in seno all'équipe dell'Ufficio per la Pastorale Familiare della Diocesi per fornire spazi e tempi dedicati a persone separate o divorziate e alle famiglie.