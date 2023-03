Ceriale, camion per il trasporto di materiale edile in fiamme sulla via Romana

Camion a fuoco a Ceriale nel primissimo pomeriggio di oggi.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 14.45 per un mezzo pesante che trasportava materiale edile andato in fiamme sulla via Romana, per cause ancora non identificate.

Sul posto sono intervenuti immediatamente una squadra di Vigili del fuoco di Albenga con l'ausilio dell’autobotte, l’ambulanza della Croce Rossa di Ceriale e la Polizia locale per regolare il traffico nella via, chiuso temporaneamente per consentire lo spegnimento del rogo.