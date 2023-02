Problemi di viabilità a Urbe, il sindaco scrive alla Provincia: "Così non si può andare avanti. Attendiamo risposte immediate ma soprattutto fatti"

"Ennesima lettera di sollecito alla Provincia di Savona circa la disastrosa situazione delle strade provinciali a Urbe. Così non si può andare avanti. Attendiamo risposte immediate ma soprattutto fatti".

Il sindaco di Urbe Fabrizio Antoci punta il dito contro l'ente provinciale e lo fa con una missiva a loro indirizzata dove vengono illustrate le diverse criticità legate alla viabilità presenti nel comune dell'entroterra savonese.

"Faccio riferimento alle mie reiterate e continue richieste di intervento relative alla situazione disastrosa della viabilità provinciale nel nostro territorio, in alcuni tratti al limite dell'impraticabilità, che riguarda tutte le strade di vostra competenza:

• Sp 53 Martina/Ferriere di Acquabianca: buche sul fondo stradale, banchine e tombini completamente occlusi, barriere di protezione a valle non presenti o in stato di estremo degrado, per l'intero percorso;

• Sp 49 Sassello/Urbe: buche profonde e asfalto ammalorato soprattutto nel tratto tra frazione Olba San Pietro e frazione Martina da km. 16,000+400 a km.17,000+200; siamo sempre in attesa del progetto e della realizzazione dei lavori al muro dí sostegno in pietra e per la posa del guard-rail da km. 17,000+100 al km. 17,000+200 che sono estremamente urgenti e che, come da intese raggiunte lo scorso anno debbono essere finanziati con fondi messi a disposizione dalla Provincia (no Aree Interne); al km. 14,000 circa si segnala attraversamento con gravi problemi strutturali; si rammenta infine lo stato di degrado del fondo stradale tra le località Palo e La Carta, in comune di Sassello, che ostacolano le comunicazioni per Urbe da e verso Savona; SP40 San Pietro/Faiallo: buche profonde e asfalto ammalorato in molti tratti (rettilineo lungo lago Antenna, abitato Vara Inferiore, loc. Tassare, abitato Vara Superiore, loc. Manfrei, Passo Faiallo, ecc.); si segnala barriera di protezione completamente ammalorata lungo rettilineo lungo lago Antenna; o nei pressi del cimitero di Vara Inferiore, si segnala attraversamento con gravi problemi strutturali" si legge nella lettera.

"La maggior parte delle criticità sopra descritte necessitano di immediati interventi risolutivi e non palliativi non più procrastinabili poiché risultano pericolose e mettono giornalmente a repentaglio la sicurezza degli utenti. Non è peraltro immaginabile che il Vostro Ente faccia riferimento per Urbe, come per Sassello e Stella, esclusivamente sulle risorse messe a disposizione dal Ministero per le Aree Interne che, ricordo, hanno l'obiettivo di rinforzare e supportare i vostri interventi e non certo quello di sostituirli" conclude il primo cittadino.