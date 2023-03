Savona, ancora danni causati dal vento: preoccupazione in piazza Mameli per una persiana pericolante

Ancora momenti di preoccupazione a Savona nel pomeriggio odierno per alcuni danni a edifici causati in particolare dal forte vento che sta battendo la nostra provincia dalla mattinata.

Stavolta Vigili del fuoco e Polizia locale sono stati chiamati in causa in piazza Mameli, all'angolo con via Battisti, per una persiana pericolante: grazie all'ausilio dell'autoscala l'edificio è stato messo in sicurezza prima che l'elemento potesse precipitare sulla strada sottostante ferendo passanti o veicoli.

Alcune ripercussioni anche sul traffico della zona per permettere l'operazione di messa in sicurezza.