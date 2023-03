Savona, cadono pezzi di coibentazione da un tetto: traffico in tilt

AGGIORNAMENTO ORE 18.24 : dopo le verifiche del caso e le operazioni di messa in sicurezza, è stata riaperta al traffico via Pirandello

Pericolo a Savona nel tratto di strada davanti al dopolavoro ferroviario: si staccano pezzi di coibentazione da un tetto e il traffico va subito in tilt.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 12.45 e immediatamente una squadra dei vigili del fuoco si è mobilitata per intervenire. Sul posto anche gli agenti della Polizia locale che dirigono il traffico.

Chiuso il tratto di strada in via Pirandello, in prossimità del dopolavoro ferroviario, per andare verso corso Tardy e Benech o via Stalingrado. Il traffico attualmente ha subito forti rallentamenti in via Vittime di Brescia.