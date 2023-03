Forte vento sulla A10 Genova-Savona: divieto di transito a telonati, furgonati e caravan

"Sulla A10 Genova-Savona, a causa del forte vento, è stato disposto il divieto di transito a telonati, furgonati e caravan nel tratto compreso tra l’allacciamento con l’A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e Varazze, in entrambe le direzioni".

Lo comunica in una nota la Autostrade per l'Italia che aggiunge: "Si registrano inoltre 4 km di coda in direzione Genova, in corrispondenza di un cantiere per lavori di ammodernamento della galleria Castello I all’altezza del km 19,7, per consentire i quali il traffico transita su una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta".

"Ulteriori rallentamenti si segnalano sulla stessa A10 e in A26 in direzione Nord all'altezza del cantiere per la galleria Manfreida, dove però, grazie all'impiego del road zipper, è stata ripristinata una corsia aggiuntiva al traffico. Sul resto della rete non si registrano criticità", concludono da Autostrade per l'Italia.