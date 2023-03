Albenga, mancano volontari in Croce Bianca: bando per assumere un dipendente

La Croce Bianca di Albenga cerca personale da assumere. Nello specifico, la Pubblica Assistenza ingauna ha emesso un bando riguardante l’assunzione di un dipendente a tempo pieno per la mansione di autista soccorritore ed eventuali incarichi, quale addetto al centralino.

I membri del CdA hanno così commentato la decisione: “Vista la cronica mancanza di volontari, dovuta principalmente al raddoppio e in certi casi anche al triplicarsi del tempo di durata dei servizi, visto che tutto ormai gravita sul Santa Corona di Pietra Ligure, con intasamento del pronto soccorso e dei reparti ambulatoriali e le autostrade completamente bloccate, i volontari che giustamente lavorano altrove non sono più in grado di dare la propria disponibilità, dal momento che sanno quando partono ma non sanno quando possono rientrare”.

“Per questo motivo – concludono dalla Croce Bianca -, in sede di CdA, abbiamo deciso di assumere un dipendente, in modo da poter far fronte alle emergenze e ai servizi ordinari, che prima erano normalmente coperti dai volontari”.

Entro il termine inderogabile di decadenza delle ore 12 del 17/03/2023, gli interessati dovranno far pervenire la richiesta di assunzione presentata sull’apposito modulo (da ritirarsi presso la Segreteria dell’Associazione o da richiedersi all’indirizzo mail crocebiancaalbenga@gmail.com), allegando un dettagliato curriculum personale unitamente alla documentazione giustificativa.

In gallery il bando assunzione e la domanda.