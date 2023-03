Loano e il mondo politico in lutto per la scomparsa di Aldo Gasco, storico esponente della Dc

Il mondo politico locale dice addio ad Aldo Gasco. Loanese, storico esponente ligure della Democrazia Cristiana, si è spento all'età di 86 anni.

Punto di riferimento in Liguria di Ciriaco De Mita, che nel 1987 giunse proprio a Loano nel convento di Monte Carmelo per incontrare la Dc savonese, Gasco ricoprì il ruolo di segretario, sia loanese che provinciale, del partito. Cavaliere Commendatore dell'Ordine di San Silvestro Papa, fu inoltre molto vicino all'onorevole Manfredo Manfredi, in passato presidente della Provincia di Imperia.

Dotato di un'innata capacità diplomatica con il quale riusciva spesso a mediare i conflitti all'interno del partito, ha rappresentato per le generazioni di politici che si sono succedute dopo di lui un esempio al quale rivolgersi per consigli e pareri, sempre dispensati con grande disponibilità.

Aldo Gasco lascia la moglie Anna, la figlia Roberta (ex consigliere regionale) con Elio, gli adorati nipoti Annalisa e Clemente, oltre a parenti e amici. Il Santo Rosario sarà recitato mercoledì 8 marzo alle 19.30 nella chiesetta Madonna del Loreto, "La Madonnetta del porto". I funerali saranno invece celebrati giovedì 9 marzo, alle ore 11.00, nella parrocchia di San Giovanni Battista.

Tra le testimonianze di cordoglio che si stanno susseguendo in queste ore, anche quella del consuocero Clemente Mastella: "Era una persona di altri tempi, con valori oggi in via di estinzione - ricorda l'attuale sindaco di Benevento - Affabile e sincero, dal sorriso accattivante. Infaticabile animatore e punto di riferimento nella sua comunità ed oltre. Fu segretario della Dc e ci siamo conosciuti in quegli anni, ormai lontani, che ricordo con nostalgia. Poi la provvidenza fece incontrare Roberta, la sua unica figlia ed Elio e da loro sono nati i miei due splendidi nipotini Annalisa e Clemente. Per l'affetto maturato con Aldo saremo a rendergli testimonianza di fede nella sua Loano. Ti ho voluto bene". "Con Aldo Gasco se ne va un grande protagonista della storia politica della nostra città e dell'intera regione. Per moltissimi anni, infatti, Aldo è stato punto di riferimento della Dc nella provincia di Savona e della Liguria - ha dichiarato il sindaco di Loano, Luca Lettieri - Grazie alle sue capacità, è riuscito a guadagnare le fiducia di alcuni dei più importanti esponenti di quel partito e della politica nazionale e ad intessere con loro stretti rapporti di collaborazione". "Nonostante il suo impegno 'nazionale', non ha mai mancato di interessarsi delle vicende loanesi, dedicando alla sua città di origine particolare attenzione e cura. Il suo costante impegno a favore della comunità e la sua disponibilità nell'ascoltare e aiutare chi ne avesse bisogno rappresentano un esempio di dedizione che nessuno potrà dimenticare. A nome dell'amministrazione comunale, esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia, alla moglie Anna, alla figlia Roberta e al genero Elio e ai nipoti Annalisa e Clemente" ha infine concluso Lettieri.

"Ho mille ricordi che mi legano a lui, per me giovane ragazzo che si affacciava alla politica era un'istituzione - è invece il pensiero del consigliere regionale Angelo Vaccarezza - aveva un'immensa capacità di far incontrare le persone facendo appianare, con buona volontà e sorrisi, anche le divergenze che sembravano più inconciliabili. Monte Carmelo era il suo luogo, dove si sono incontrate centinaia di persone e sono nati tantissimi progetti importanti non solo per Loano ma per l'intera provincia e l'intera regione".

"Il ricordo che più mi lega ad Aldo, uomo di grande umanità e intelligenza, è una giornata di fine settembre del 1976 - aggiunge Vaccarezza - io ero con mio papà, con il quale era molto amico, e quel giorno incontrandolo ci disse che era nata la figlia Roberta: quel giorno mi è sempre rimasto nel cuore e quando dico che conosco Roberta fin da quando è nata, lo dico a ragion veduta".