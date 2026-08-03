Quiliano, operaio ferito in un cantiere edile, colpito alla testa da un tubo di cemento

Momenti di apprensione nella tarda mattinata di oggi a Quiliano, dove un operaio edile è rimasto ferito mentre era al lavoro in un cantiere in via Tecci.

Secondo le prime informazioni, l'uomo sarebbe stato colpito alla testa dalla caduta di un tubo di cemento, riportando un trauma cranico. Immediata la richiesta di soccorso al numero unico per le emergenze.

Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Bianca di Spotorno con un mezzo di soccorso di base e l'automedica del 118. Considerata la dinamica dell'incidente, è stato allertato anche il personale dell'Uopsal (Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) di Asl2, che dovrà ricostruire quanto accaduto e verificare il rispetto delle norme di sicurezza nel cantiere.

Dopo le prime cure prestate sul posto, il lavoratore è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per gli accertamenti e le cure del caso.

Sono in corso gli approfondimenti per chiarire l'esatta dinamica dell'infortunio sul lavoro.