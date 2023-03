Zuccarello, addio all'ex sindaco Bartolomeo Freccero

La comunità di Zuccarello dice addio a Bartolomeo Freccero, sindaco per quasi tre decenni del Comune della Val Neva, spentosi all'età di 89 anni.

Conosciuto come "Bertino", è stata una figura di rilievo per la comunità dell'entroterra ingauno. Impegnato lavorativamente nelle compagnie telefoniche, una volta terminata nel 2004 la sua attività politica (nel 1975 l'inizio della sua avventura da primo cittadino) aveva deciso di dedicarsi alla campagna anche se non aveva mai perso l'interesse per le vicende del proprio paese.

La camera ardente sarà aperta al pubblico da quest'oggi, martedì 7 marzo, dalle ore 16.30 all'ospedale di Albenga. I funerali sarano invece celebrati mercoledì 8 marzo, alle ore 15.00, nella chiesa di San Bartolomeo a Zuccarello.

"L'amministrazione comunale e i dipendenti sono vicini alla famiglia in questo triste momento" si legge sulla pagina Facebook istituzionale del Comune di Zuccarello.

Bartolomeo Freccero lascia le figlie Paola e Luisa, i generi Paolo e Mauro, i nipoti Matteo e Davide, oltre i parenti tutti.