Agenti di Polizia locale cercasi a Savona, Finale e Loano: nuovo concorso per 11 posti complessivi

Continua la ricerca di agenti per le Polizie locali di Savona, Finale Ligure e Loano che, a distanza di poco meno di un anno dall'ultima selezione avvenuta nella primavera scorsa, hanno annunciato l'avvio di un nuovo concorsone destinato a undici assunzioni a tempo pieno e indeterminato. Di queste, tre ciascuna sono destinate ai comandi savonese e finalese. Cinque invece quelle per il comando loanese.

Dalla relativa graduatoria si attingerà per eventuali altre assunzioni presso i comandi delle cittadine coinvolte.

I candidati devono essere maggiorenni con un'età non superiore ai 35 anni, aver conseguito un titolo di studio di istruzione secondaria ed essere in possesso sia della Patente B che di una buona forma fisica.

L'esame prevede infatti una suddivisione in tre prove: una di efficienza fisica per verificare che i candidati abbiano quelle qualità fisiche indispensabili per svolgere proficuamente la funzione specifica del ruolo; un test scritto da svolgersi da remoto che verterà su diverse materie e non solamente sul diritto; infine un esame orale dove si valuteranno il profilo psico attitudinale del concorrente in relazione allo svolgimento delle mansioni proprie del ruolo e, se superata, una interrogazione per accertare il livello di preparazione dell'aspirante agente circa ordinamento degli enti locali, normativa in materia di procedimento amministrativo, diritti e doveri del dipendente pubblico e responsabilità collegate, gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione e diritto costituzionale.

Le domande potranno essere presentate a partire fino al 7 aprile 2023 al Potale Unico del Reclutamento (InPA) all'indirizzo inpa.gov.it seguendo le istruzioni riportate sullo stesso.