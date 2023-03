"Il lupo, le persone e i territori", un convegno pubblico a Quiliano

La presenza dei lupi nei centri urbani e nei borghi rurali è ormai uno dei temi di maggiore attualità nel ponente ligure che vede coinvolti sempre di più numerosi comuni, costieri e di entroterra.

Un tema, questo, che inizia ad essere profondamente sentito anche dalla popolazione locale di Quiliano. Proprio per questa ragione l’Amministrazione Comunale di Quiliano ha organizzato il convegno pubblico sul tema “Il lupo, le persone e i territori. Prevenzione, monitoraggio e piani d’azione condivisi”, previsto nel pomeriggio di mercoledì 15 marzo 2023 presso la Sala Consiliare (Piazza della Costituzione).

Un’iniziativa, questa, che si pone l’obiettivo di affrontare concretamente e operativamente una problematica rilevante che interessa, non solo il territorio quilianese, ma anche quello provinciale, regionale e nazionale. Per questo motivo la Città di Quiliano si è fatta carico di promuovere e coordinare l’iniziativa, con il supporto ed il patrocinio della Regione Liguria e della Provincia di Savona.

"Desidero esprimere il mio compiacimento per questa importante iniziativa, promossa e coordinata da questa Amministrazione - dichiara il sindaco Nicola Isetta - in quanto raccoglie anche le istanze provenienti dal nostro territorio. Spesso le informazioni relative a questa tematica risultano essere frammentate e non gestite all’interno di una visione complessiva. Per questo il supporto degli esperti e tecnici, tutti aventi competenze in ambito nazionale, sarà utile e proficuo per tutti noi".

Il convegno viene organizzato in base alla seguente scansione temporale: 1) dalle ore 14.00 alle ore 17.00: l’evento è riservato agli Amministratori ed agli operatori delle Pubbliche Amministrazioni per informare e aggiornare sulla delicata tematica, in particolare ponendo attenzione alle pratiche gestionali e alle normative dei lupi in ambito urbano; 2) dalle ore 17.30 fino al termine: l’evento è aperto anche alla cittadinanza per informare la stessa in merito alla gestione del territorio in presenza di lupi vicino ai centri abitati. Il pubblico può partecipare all’evento in presenza presso la Sala Consiliare (Piazza Costituzione) oppure collegandosi alla diretta streaming sul canale Youtube di Quilianonline.

Per garantire un’informazione ampia e di riconosciuto livello professionale, nelle diverse tematiche e nelle specifiche competenze tecniche, la Città di Quiliano si è rivolta ai seguenti esperti: - Willy Reggioni - Responsabile Servizio Conservazione della Natura del Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano, sul tema: “La dispersione del lupo dall’Appennino al mare. Un successo conservazionistico o una migrazione che fa discutere?”; - Paola Fazzi - Istituto Ecologia Applicata - Life Wild Wolf, sul tema: “Il lupo negli ambienti antropizzati: confidente, abituato... pericoloso?”; - Valeria Salvatori - Istituto Ecologia Applicata - Life Wild Wolf, sul tema: “Il progetto LIFE WILD WOLF: nuove sfide per la conservazione del lupo in Europa”; - Laura Crimaldi - Comandante Nucleo Carabinieri Cites di Imperia, sul tema: “Normativa nazionale ed internazionale per la salvaguardia del lupo”; - Giovanni Maceli - Coordinatore Nucleo Regionale di Vigilanza Faunistico-Ambientale, sul tema: “Esperienze sul lupo in Liguria”; - Roberto Sobrero - Esperto di conflitti tra grandi predatori e uomo, sul tema: “Le possibili misure per ridurre i conflitti tra uomo e lupo in ambiente urbano”.

"Questa iniziativa - conclude il sindaco Isetta - conferma ulteriormente un ruolo attivo della Città di Quiliano, nonché un rapporto collaborativo e coordinato con le altre diverse Istituzioni presenti sul territorio, che ringrazio per la fattiva collaborazione. In conseguenza di ciò desidero ringraziare per la partecipazione il Prefetto di Savona Enrico Gullotti, il Vice Presidente della Regione Liguria Alessandro Piana e il Presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri".