Savona, l'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti aderisce alla settimana mondiale del glaucoma

La sezione di Savona dell’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, in collaborazione con l’agenzia internazionale per la prevenzione della cecità, aderisce alla settimana mondiale del glaucoma, martedì 14 marzo, dalle ore 9 alle 11.30, verrà effettuata la distribuzione di materiale informativo presso la propria postazione presente in corso Italia, di fronte al civico 122.

Inoltre mercoledì 15 sulla radio web jasper alle ore 12 verrà trasmessa un intervista alla dottoressa Nadia Grillo oculista Asl 2 Savonese in riferimento alla prevenzione del glaucoma.

Per ulteriori informazioni contattare la sezione dell’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti di Savona - via Ratti 1/2 - Tel. 019/811645 – 019/850906.