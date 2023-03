Torna "Albenga in tavola", 4 settimane per valorizzare i prodotti tipici del territorio

Torna “Albenga in tavola” l’evento volto a promuovere e valorizzare sempre più i famosi 4 di Albenga e i prodotti del territorio.

L’iniziativa si svolgerà in quattro settimane a tema così suddivise: “Il carciofo spinoso” - da lunedì 20 marzo a domenica 26 marzo, “L’asparago violetto” - lunedì 24 aprile a domenica 30 aprile, “Il pomodoro cuore di bue” - lunedì 5 giugno a domenica 11 giugno, “La zucchina trombetta” - lunedì 18 settembre a domenica 24 settembre.

Durante le settimane, che hanno lo scopo di valorizzare il prodotto promosso, il sabato (25 marzo, 29 aprile, 10 giugno e 23 settembre) in Piazza San Michele si svolgerà un evento enogastronomico organizzato a cura dell’Amministrazione in collaborazione con le Associazioni di Categoria operative sul territorio.

Per tutta la settimana, inoltre, le attività di somministrazione di cibi e bevande aderenti all’iniziativa prepareranno piatti, aperitivi, gusti di gelato e molto altro che avranno come protagonista il prodotto che caratterizzerà ogni settimana stessa.

Spiega Ilaria Calleri consigliere delegato alla valorizzazione dei prodotti del territorio: “Dato il grande successo delle passate edizioni, torna anche quest’anno “Albenga in Tavola”. Il fine di questo evento è la promozione dei prodotti del territorio che passa anche attraverso i tanti locali e ristoratori che, oltre ad aver creduto nella nostra città, hanno deciso di inserire all’interno del loro menù ricette e ingredienti locali valorizzandoli. Come Amministrazione vogliamo sviluppare sempre più il turismo legato al settore enogastronomico che rappresentano il modo vincente per far conoscere in larga scala le nostre straordinarie eccellenze”.

Aggiungono Marta Gaia, assessore agli Eventi e Silvia Pelosi, assessore all'Agricoltura: “Albenga in Tavola valorizza i prodotti tipici del nostro territorio contribuendo a farli conoscere in Italia e all’estero. È importante la collaborazione di tutti, Enti pubblici, associazioni e privati. Ognuno deve essere promotore delle peculiarità della nostra città”.

Le attività commerciali (ristoranti, bistrot, trattorie, gelaterie, bar e birrerie) che intendono aderire all’iniziativa potranno farlo presentando il modulo reperibile sul sito del Comune di Albenga (http://www.comune.albenga.sv.it/servizi/bandi/bandi_fase02.aspx?ID=5495 ) all’ufficio protocollo a mano o via mail (protocollo@pec.comune.albenga.sv.it) entro il 17 marzo ore 12,00.

Per Albenga in Tavola sarà realizzata apposita grafica con QrCode in modo da scoprire agevolmente tutte le attività che hanno aderito all’evento. Per qualsiasi informazione in merito al contenuto del presente avviso è possibile contattare l’U.O. Servizi turistici Cultura Sport del Comune di Albenga, tel. 0182/562244 – 261, e-mail: turismo@comune.albenga.sv.it.