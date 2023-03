Albenga, Franco Fasano all’Ambra presenta “Io amo”: il libro, le canzoni, la vita di uno straordinario cantautore

“Io amo… così ogni tanto mi oriento”, al Teatro Ambra di Albenga domenica 19 marzo alle 18, sarà l’occasione per vedere lo spettacolo di Franco Fasano e conoscerlo un po’ di più, attraverso il suo libro “Io amo”, che narra la sorprendente vita del cantautore, curato da Massimiliano Beneggi, edito da D’IDEE, e cantare con lui i suoi indimenticabili successi.

L’artista nato all’ombra delle Torri, ma cresciuto ad Alassio, si racconterà con musica e parole, seduto all’inseparabile pianoforte e accompagnato dalla chitarra di Mauro Vero e dall’attore Mario Mesiano, amico d’infanzia di Fasano.

“Sono felice di presentare il mio libro ad Albenga, mia città di nascita – spiega ai microfoni di Savonanews Franco Fasano -. Per ogni data preparo uno spettacolo diverso e in questa occasione la serata sarà particolarmente focalizzata sulle canzoni, ma cercando di onorare i ricordi del territorio. Mi piace adattare gli ‘ingredienti’ del mio spettacolo’ al teatro che mi accoglie”.

Tanta musica, rispetto al solito, parole e le letture di Mario Mesiano. “Leggerà alcune pagine con un certo coinvolgimento, perché racconteremo fatti di cui anche lui è stato partecipe”, sottolinea Fasano.

“Siamo amici di vecchissima data – racconta Mesiano -, ma poi la vita ci ha portato per moltissimi anni uno lontano dall’altro. Ho vissuto per molto tempo all’estero e, una volta tornato in Italia, sono stato per un paio di anni a Roma, tornando ogni settimana ad Albenga. Nei primi anni 2000, durante un volo Roma-Genova, per caso ci siamo ritrovati, dopo tanto tempo, seduti vicini ed è stata l’occasione per rispolverare tanti ricordi della primissima gioventù. Da quel momento abbiamo ricominciato a frequentarci e diverse volte abbiamo condiviso il palco”.

“Nel corso dello spettacolo di domenica 19 marzo ci saranno momenti particolarmente toccanti e commoventi”, assicura Mesiano.

Il libro “Io amo” prende il titolo da un famosissimo brano composto dal cantautore per Fausto Leali e racconta la carriera, il percorso e le canzoni di uno dei più poliedrici poeti musicali della nostra storia.

Si tratta di un vero e proprio viaggio tra le diverse epoche, attraverso cambiamenti sociali che hanno imposto anche modi differenti di ascoltare la musica, senza mai privarci del gusto di viverla. “Io amo” non è solo il titolo di un successo discografico, ma un approccio compositivo con cui Franco Fasano, autore raffinato che fa della musica una vera e propria ricerca tra le storie che vive, sorprende da oltre quarant’anni il pubblico scrivendo brani che raccontano le sfumature dei sentimenti.

Da “Mi manchi” a “Ti lascerò”, da “Regalami un sorriso” a “Colpevole” passando per grandi classici dello Zecchino d’Oro come “Goccia dopo goccia” e “Il Katalicammello” fino a sigle dei cartoni animati come “Piccoli problemi di cuore” e “Rossana”, il leitmotiv è sempre uno: l’amore.

Per la prima volta Franco Fasano ripercorre la sua lunga carriera fatta di sorprendenti retroscena e importanti incontri con gli interpreti delle sue canzoni (Bruno Lauzi, Mina, Mia Martini, Massimo Ranieri, Franco Califano, Iva Zanicchi, Fausto Leali, Al Bano e tanti altri) e scoperte straordinarie come Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble (Il Volo).

Una storia incredibile che svelerà segreti e verità della nostra musica in una lettura appassionante e ricca di emozioni fino all’ultima pagina.

Il libro è curato da Massimiliano Beneggi, critico di musica e teatro che, attraverso un linguaggio scorrevole e coinvolgente, fa notare come dentro a ognuno di noi ci sia un po’ delle canzoni di Franco Fasano. Brani che rappresentano una speranza in più per l’autentica musica italiana di continuare a esistere mantenendo la sua peculiare identità e permettendoci di crescere costantemente mantenendo il nostro lato più fanciullesco, come ammette lo stesso Fasano al termine di “Io amo”: “Ripercorrendo tutti questi anni, mi rendo conto di quanto i tempi siano cambiati ma non le regole per cercare di ‘rallentare’ chi ci impone di crescere in fretta”.

Con la prefazione di Franco Zanetti, direttore di Rockol, “Io amo” si presenta anche come un racconto innovativo nella sua struttura: un libro che “gira a 33 capitoli” da ascoltare e leggere anche in digitale. Ogni capitolo avrà infatti un QR code che rimanderà a una serie di immagini con cui Franco Fasano, proseguendo la passione del padre fotografo, approfondisce “i tanti momenti” fondamentali della sua vita.

Lo spettacolo è pro Teatro Ambra.