Ato idrico, Loano e Borghetto tra Sca e Aps: "Ora prioritario evitare il commissariamento, anche con un'alternativa alla fusione"

“ Avevamo immaginato un percorso diverso che portasse ad una sintesi positiva le posizioni molto distanti di Savona e Alassio. Per noi l’obbiettivo principale è quello del mantenimento dell’acqua pubblica e per questo nobile fine continueremo a fare la nostra parte ". Così i sindaci di Loano e Borghetto Santo Spirito, Luca Lettieri e Giancarlo Canepa, soci di riferimento di Servizi Ambientali.

"Non condividiamo appieno la posizione di Alassio ma le valutazioni da fare sono molteplici e in questa fase ognuno deve assumersi le proprie responsabilità e ragionare su quali siano state le cause che hanno portato a questa situazione, a partire dal modus agendi di Savona e di APS e dalla totale latitanza della Provincia, l’ente di governo dell’ambito che, come più volte invocato, avrebbe dovuto dirigere le danze" aggiungono Lettieri e Canepa.