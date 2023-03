Alassio, Vaccarezza incontra Melgrati: "Marco unica voce a tutela degli investimenti su acqua e depurazione"

Suggellano la propria "pace" nel segno della gestione dell'acqua pubblica il consigliere regionale Angelo Vaccarezza e il sindaco di Alassio Marco Melgrati.

Alla vigilia dell'ennesimo appuntamento in Provincia sul futuro dell'Ato idrico unico, il capogruppo della Lista Toti nell'assise di via Fieschi è tornato nella Città del Muretto per incontrare il primo cittadino che la scorsa settimana aveva preso, in quanto socio maggioritario di SCA, una posizione netta sul percorso di Acque Pubbliche Savonesi, la società provinciale all'interno della quale dovrebbe confluire l'azienda alassina insieme al Consorzio di Depurazione e alla Servizi Ambientali.

"Marco è, sia nelle parole che nei fatti, l'unica voce a tutela degli investimenti che i comuni del ponente hanno fatto in decenni, in tema di acqua e depurazione - prosegue -. Domani si svolgerà l'Assemblea dei Sindaci dell'Ato. Spero che, insieme ad Alassio, altre amministrazioni comunali si allineino su una posizione analoga, per far sì il lavoro fatto dalle nostre comunità non venga depauperato da chi in questi anni si è distinto solamente per una cattiva gestione".

La scorsa settimana, infatti, Melgrati e la presidente SCA Preve avevano annunciato la loro assenza all'assemblea, rendendo impossibile con la mancanza del quorum l'assunzione di qualsiasi deliberazione di APS. Una posizione motivata essenzialmente da questioni contabili delle consorziate e alla sussistenza di un appello proposto da Ireti circa le precedenti decisioni dell'Assemblea dei Sindaci su cui il Consiglio di Stato si esprimerà non prima del prossimo 18 aprile, chiedendo l'assunzione di un regolamento transitorio consortile.

Una posizione forte alla quale avevano replicato sia il sindaco di Savona Marco Russo, tranquillizzando sulla solidità dei conti del Consorzio di cui il Comune capoluogo è maggior azionista ribadendo che questo "chiuderà il 2022 in utile e non ha alcun bisogno di farsi finanziare da altri", sia i colleghi di Loano e Borghetto da parte di Servizi Ambientali, chiedendo questi ultimi di trovare un accordo per evitare il commissariamento di APS.