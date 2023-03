Savona, la Processione del Venerdì Santo sarà di nuovo realtà: in futuro sempre negli anni dispari (FOTO)

La Processione del Venerdì Santo il 7 aprile sarà nuovamente realtà dopo 7 anni.

Le storiche casse lignee hanno infatti attraversato le vie della città della Torretta l'ultima volta nel 2016, dopo gli stop del 2018 a causa del maltempo e del 2020-2021-2022 per il Covid. Anche se anno dispari quindi si potrà tornare ad ammirare la tradizione per eccellenza.

È organizzata dal Priorato Generale delle Confraternite di Savona Centro (N.S di Castello, Cristo Risorto, Santi Pietro e Caterina, Santi Agostino e Monica, SS. Trinità, Santi Giovanni Battista, Giovanni Evangelista e Petronilla), confraternite già esistenti nel XIII secolo, sul Priamar, proprietarie delle 15 casse lignee.

Quest'anno il turno di Priorato Generale spetta alla Confraternita di Nostra Signora di Castello, cappe blu, con sede in via Manzoni. La Confraternita ha l'onere e l'onore di organizzare la processione e di aprirla e chiuderla con la propra Croce di Passione e Arca della Santa Croce.

IL PERCORSO

Partenza dal Duomo alle 20.30, poi via Caboto, Piazza Cavallotti, via Gramsci, piazza Leon Pancaldo, via Paleocapa, Corso Italia, Piazza Sisto. La svolta su Corso Italia è dettata dalla presenza dei lavori che si stanno svolgendo in via Astengo e per lasciare libera Piazza Mameli per permettere una maggiore gestione della viabilità.

"Abbiamo deciso di portarla avanti e siamo tranquilli di farla, abbiamo anticipato al 2023 e d'ora in poi sarà negli anni dispari. Visto che abbiamo dovuto preparare il piano di sicurezza e stiamo attendendo il nulla osta definitivo della Prefettura, la modifica del percorso è dettata dai lavori in via Astengo e con il piano della sicurezza, dalla Torretta verrà bloccato totalmente il traffico, se fossimo andati a finire in Piazza Mameli sarebbe diventata difficile la circolazione. Diventa più corta e i portatori sono più contenti anche loro. E speriamo soprattutto che non piova" ha detto Mauro Biancavilla, priore generale della confraternita di N.S. di Castello che ha specificato che saranno circa 80 le persone addette alla sicurezza per una stima complessiva di presenze che si attesta sulle 25mila unità.

"Ci fa bene alla comunità ritornare a fare la Processione e ci ritroveremo in tantissimi, alla fine questo è un momento che è trasversale, arriva a tutti, dai bambini agli anziani, da chi vive a Savona da sempre e chi da poco. L'arte e la fede arrivano a tutti" ha detto l'assessore alla Cultura Nicoletta Negro.

"Avevamo paura di non trovare i portatori, perchè sono passati tanti anni. Siamo riusciti a trovarli perchè comunque sia tanti desideravano tornare a far uscire le casse. L'entusiasmo c'era, un po' di ricambio c'è stato" ha spiegato Sonia Pedalino in rappresentanza della Confraternita Nostra Signora di Castello, ricordando che sono circa 700-800 le persone, per un totale di 1500.

La prova generale dei "Mottetti" si svolgerà nella parrocchia di San Francesco da Paola in Piazza Bologna martedì 4 aprile alle 21. In quell'occasione verranno eseguiti i brani che si ascolteranno durante la processione. Risuoneranno le note di Jesu, Saevo e Crucem tuam, brani composti nell'Ottocento appositamente per la manifestazione savonese e che vengono eseguiti solo in questa occasione.

Durante il 7 aprile i "Mottetti" si fermeranno in Largo Varaldo, all'altezza di via Pia e nel frattempo passerà la processione.

IL FINE BENEFICO

Verrà proposta ai portatori una raccolta di denaro, la cui somma sarà utilizzata per l'acquisto di un ecografo per l'Hospite Centro Misericordia Santa Maria Giuseppe Rossello.