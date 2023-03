Concorso Lions International "Un poster per la pace": premiati gli studenti della scuola media di Noli e Spotorno

Scopo dichiarato del Concorso era di aiutare i giovani a riflettere sul tema, aggiungendo se possibile anche un loro pensiero espresso a parole. Ecco alcune delle riflessioni dei ragazzi partecipanti che hanno scritto: “La Pace è una cosa che dovrebbe esserci a prescindere”; ”La Pace è il primo passo che gli uomini devono fare per vedere rifiorire il nostro pianeta”; “Nel rapporto tra di noi occorre sorreggerci a vicenda”.

Questi gli studenti che hanno ricevuto l’attestato di merito e che hanno partecipato alla selezione distrettuale del concorso il cui tema era “Guidare con compassione” in stretto ordine alfabetico: Bianca Buccolero, Andrea Canepa, Lorena Cimpeanu, Arianna Cioè, Davide Dagnino, Chiara Frexia, Igor Maina, Teresa Passalacqua, Luca Saad e Virginia Sotgia.

Igor Maina, quarto classificato a livello distrettuale oltre a un particolare attestato di riconoscimento ha ottenuto un significativo trofeo: la sorte ha voluto che non lo abbia potuto ricevere dalle mani degli organizzatori perché assente essendo impegnato in una attività sportiva.

Analogo riconoscimento è stato assegnato alla docente Elena Baldelli, per il grande lavoro svolto per diffondere il concorso tra gli alunni e per l’alta qualità dei lavori realizzati dai suoi alunni.