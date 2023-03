Inclusione e sport, nel weekend un torneo di hockey su prato a Cairo

C’è attesa a Cairo Montenotte per l’evento “Hockey5s under18 boys tournament” che si terrà il prossimo fine settimana e si concluderà con il Paralympic hockey promotional tournament nel pomeriggio di domenica 26 marzo. In questa occasione scenderanno nuovamente in campo le due squadre paralimpiche locali “Pippo Vagabondo” e “Rosa dei venti”.

La squadra “Pippo Vagabondo” che conta ormai due anni di “anzianità” è nata dall’idea dell’Asd Pippo Vagabondo e dalla Cooperativa Lanza del Vasto per trovare la sua realizzazione nel progetto “Trasformare i confini in soglie” con Asl2 capofila e numerosi partners del territorio tra cui diversamentevb e Anteas.

Il progetto avviato nel 2020, è stato finanziato da Compagnia di Sanpaolo e Fondazione De Mari all’interno del bando “Intreccci”. Ora conclusasi questa fase, la squadra sta continuando il percorso, considerando l’entusiasmo dei partecipanti e l’importante trasferta a Mori per la Coppa Italia lo scorso settembre.

Nel tempo, grazie ad un lavoro di rete sul territorio svolto dalla Cooperativa Lanza del Vasto e da varie associazioni, il numero dei giocatori è cresciuto e molti componenti si sono aggiunti ad abitanti del Centro Socio Residenziale Villa Sanguinetti e ai frequentanti l’afferente diurno con cui tutto aveva avuto origine. Nell’estate 2022, pertanto, alla squadra paralimpica “Pippo Vagabondo” si è affiancata “La Rosa dei venti”, in collaborazione con Anteas Savona.

L’entusiasmo dei giocatori e il loro impegno sono le carte vincenti di questo percorso dove sport e inclusione si intrecciano per dare una possibilità di normalità a persone in una società che troppo spesso relega la disabilità in contenitori differenti, speciali e quindi non inclusivi. L'evento si terrà dal 23 al 26 marzo sul campo dell'Asd Pippo Vagabondo.