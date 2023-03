Savona, il 25 marzo una conferenza sul "'Cristo totale' che cammina nella storia"

Sabato 25 marzo alle ore 15:30 nel Seminario Vescovile il carmelitano scalzo Giovanni Maria Tomasi parlerà del "'Cristo totale' che cammina nella storia e conduce al Padre" in una lectio magistralis inserita nel ciclo "I mistici nella Chiesa", che celebra il centenario della nascita di Vera Grita (1923 - 1969), cooperatrice salesiana proclamata Serva di Dio e della quale è in corso la causa di beatificazione.

Altri eventi porteranno sui passi di Vera Grita. Dal 4 al 9 luglio presso la Comunità San Tarcisio a Roma si terranno gli esercizi spirituali guidati dal salesiano don Francesco Marcoccio. L'8 luglio nella Chiesa San Gioacchino in Prati, sempre nella capitale, ci saranno la visita e la preghiera al fonte battesimale in cui Vera ricevette il battesimo. A seguire la visita alla Scala Santa e alla Basilica San Pietro in Vaticano.