Cerimonia di premiazione per il premio letterario "Il gigante delle Langhe" a Cortemilia

Si è svolta ieri, 28 marzo 2023, la Cerimonia di Premiazione della XXI Edizione del Premio Nazionale di Letteratura per ragazzi “il gigante delle Langhe” alla presenza di più di 200 ragazzi che hanno votato in diretta il libro preferito tra i finalisti della Sezione di Narrativa a cui si aggiungono le altre votazioni che sono arrivate dalla Giuria dei ragazzi sparsa in tutta Italia (in totale sono stati coinvolti 7.000 giovani lettori).

Presenti in sala anche gli autori, le autorità e la giuria tecnica del Premio.

I vincitori di questa edizione sono:

per la fascia di età 8 – 10 anni:

‘Il violino di Filo’ di Matteo Grimaldi, Giunti Editore

Per la fascia di età 11 – 14 anni:

‘Negli occhi di Luna, i falò’ di Luigi Dal Cin, Rizzoli Editore

La Giuria della Sezione Libro Illustrato – composta da Cinzia Ghigliano (Presidente), Francesco Langella, Rosella Picech, Sergio Noberini, Marco Martis e Donatella Murtas - ha scelto come vincitore assoluto del Premio Emanuele Luzzati per l’illustrazione il libro ‘Il viaggio di Madì’ per le illustrazioni di Anna Curti che nella loro poesia, tratto delicato e d’incanto, sono affiancate ai testi di Sara Marconi dando vita ad un libro di grande suggestione pubblicato da Lapis Edizioni.

A queste due sezioni si unisce la Seconda sezione, quella del Racconto dei ragazzi, da cui il Premio ha preso vita.

Il titolo ispiratore della XXI edizione è ‘"Acqua che scorre, acqua che resta. Canali, rii, torrenti, pozzi e sorgenti delle colline terrazzate”. Con questo titolo il Premio si ripropone di attivare delle riflessioni importanti sulla risorsa acqua, sempre più preziosa, dando attenzione ai saperi tradizionali che per secoli hanno saputo gestire la sua presenza sul territorio.

Il testo vincitore, scritto dalla classe terza della Scuola Primaria di Feisoglio dal titolo “La Masca Luviun” è diventato la ventitreesima pubblicazione della collana ‘Favole a km 0’. I giovani autori sono stati premiati in occasione della Cerimonia di Premiazione della XXI edizione del Premio insieme ai secondi e terzi classificati: la pluriclasse della Scuola Primaria di Borgomale e la Classe V della Scuola Primaria di Neive.

La settimana del gigante continua con altri appuntamenti dedicati a bambini e ragazzi fino al 3 aprile 2023.

Per tutti i dettagli visita il sito www.gigantedellelanghe.it