Bimbo con due mamme registrato a Savona. Il sindaco: "Legislatore si sottrae ai propri compiti, sento il dovere di dare la risposta alle cittadine"

"Il Sindaco si trova in frontiera, direttamente a contatto con le persone, i loro bisogni, le loro domande, le loro speranze, le loro paure. Il nostro agire è stretto tra i volti dei cittadini e i vincoli e le lacune delle norme vigenti e dalle possibilità, spesso limitate, di cui le nostre amministrazioni dispongono: vale per la casa, il lavoro, le povertà, la disabilità.

Vale anche per i diritti civili".

Inizia così la lettera che ha scritto il sindaco di Savona Marco Russo che ha motivato così la decisione lo scorso 28 marzo di registrare la nascita di un bambino, Lorenzo, nato a Savona il 18 marzo e figlio di una mamma biologica e di una mamma intenzionale.

"Ora mi trovo di fronte a due donne, unite civilmente. Il nostro ordinamento riconosce le unioni civili quale “specifica formazione sociale”. Il loro è un progetto comune, da tempo riconosciuto socialmente e praticato nella realtà e da qualche anno riconosciuto anche dalla legge: da esso nascono diritti e doveri di ciascuna nei confronti dell'altra - prosegue il primo cittadino savonese - Esse hanno anche condiviso un progetto genitoriale, attuato tramite le pratiche di procreazione medicalmente assistita (PMA), che la legge non ammette per coppie omosessuali, ma che all'estero è possibile. Da questo progetto genitoriale è nato un bambino, che ora ha dieci giorni e due donne mi chiedono di registrarlo come loro figlio, l'una, mamma biologica, l'altra mamma intenzionale. La richiesta mi viene fatta come Ufficiale di Stato civile, che deve applicare la legge. Si tratta quindi di verificare se nel nostro ordinamento, vi siano gli spazi per dare una risposta alla domanda che mi è stata rivolta, in modo adeguato ai tempi e conforme ai principi ispiratori del nostro sistema giuridico, oltre alla nostra sensibilità".

"Se il bambino fosse nato all'estero, nulla osterebbe alla trascrizione dell'atto di nascita formato all’estero, come figlio di due donne. La giurisprudenza di legittimità costante afferma che la trascrizione dell’atto di nascita formato all’estero non è contrario all’ordine pubblico, integrato dai valori giuridici condivisi con la comunità internazionale e dalla tutela dei diritti fondamentali – come risultano dalla Costituzione, dalla Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea, dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, dalla Dichiarazione ONU dei diritti dell’uomo, rispetto ai quali si affievoliscono le norme interne che non rispondono a tali principi (Cass. SS.UU. 12193/2019) - continua il sindaco - In questo contesto viene affermato il principio di tutela del diritto del minore al riconoscimento della filiazione con i genitori intenzionali; il diritto alla bigenitorialità e alla vita famigliare (quindi nel contesto della formazione sociale in cui egli è accolto), che l'ordinamento gli riconosce, e il diritto a non essere discriminato in ragione della modalità con cui si è proceduto al suo concepimento, che la giurisprudenza ha spesso ribadito".

Si tratta del primo caso in Liguria e va contro la legge attualmente in vigore in quanto il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, tramite una circolare aveva stoppato le registrazioni, che si stanno verificando in Italia. Ma comunque sia il sindaco del comune capoluogo ha deciso di andare avanti per la sua strada.

"Il problema viene invece posto nel caso in cui la nascita avvenga in Italia. La Corte Costituzionale, denunciando il vuoto legislativo, ha invocato l’intervento del legislatore con una disciplina organica che “individui le modalità più congrue di riconoscimento dei legami affettivi stabili del minore, nato da PMA praticata da coppie dello stesso sesso, nei confronti anche della madre intenzionale”, fornendo così, seppure indirettamente, una direzione da seguire. Anzi, la Corte Costituzionale ha affermato che non è più tollerabile l’inerzia del legislatore - puntualizza nel suo excursus figlio anche di una vita lavorativa da avvocato - La Corte di Cassazione si è espressa più volte in senso contrario alla registrazione della genitorialità di due donne. Invece, la giurisprudenza di merito ha ritenuto di riconoscere la possibilità di registrare la nascita, facendo leva sull’art. 8 della L. 40/2004 che afferma che “i nati a seguito dell’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli nati nel matrimonio o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime”, norma che viene applicata indipendentemente dal sesso dei genitori e dal luogo in cui la tecnica è stata praticata. L’interpretazione di questa norma viene adottata sulla base dei principi per i quali viene ritenuto trascrivibile in Italia l’atto di nascita formato all’estero e della necessità di tutelare i diritti del minore".