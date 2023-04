Finale rifà il "look" alle strade comunali: via col piano asfaltature, si parte da Calvisio e Pia

Prenderà il via nel pomeriggio di domani, lunedì 3 aprile, una serie di interventi di asfaltatura su tutto il territorio comunale di Finale Ligure, con possibili disagi alla viabilità.

Il primo cantiere riguarderà Calvisio nel tratto compreso tra via Buonviaggio e il ponte per Verzi, mentre dopo Pasqua sarà la volta di via Cappa e via Santuario a Finalpia, dove s proseguirà anche con il rifacimento delle fognature. Entrambe zone dove nei mesi scorsi erano già state avviate lavorazioni simili.

Nei prossimi giorni sarà anche individuata la ditta vincitrice dell’appalto per gli asfalti con un accordo quadro che si aggira intorno ai 350mila euro per andare così a interessare numerose strade comunali.

"Abbiamo l'ambizione di concludere questi lavori, anche quelli relativi a quest'ultimo appalto, entro l'inizio della stagione estiva - spiega il vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici, Andrea Guzzi - vedremo anche in base ai flussi turistici e ai disagi che si andranno a creare ma l'intenzione è quella di riuscire a portare a termine i lavori per giugno".