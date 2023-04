Alla Scuola di Musica di Millesimo arriva Manuel Boni, il chitarrista di Ultimo

Sarà “colpa delle favole”, come canta Ultimo, ma a volte le favole si avverano. È successo a Manuel Boni, partito ormai qualche anno fa da Saliceto (Cuneo), spinto da quella passione per la chitarra che coltivava fin da ragazzino e che lo ha portato ad affiancare sul palco proprio il cantautore romano di “Peter Pan”, “Colpa delle favole” e del recente quinto album in studio “Alba”.

Sabato 15 aprile alle ore 16:30 Manuel Boni sarà ospite della Scuola di Musica di Millesimo: terrà un seminario aperto a tutti, in cui racconterà la sua esperienza di musicista e quella favola diventata realtà.

Manuel Boni, classe 1984, ha una storia che parte da lontano, dagli studi di chitarra jazz a 19 anni, e che passa attraverso esperienze di rilievo nel mondo del teatro, della TV e, ovviamente, della musica.

Da diversi anni accompagna, insieme alla sua band, grandi chitarristi quali Stef Burns, Luca Colombo, Massimo Varini e Cesareo. Ma il suo talento è stato definitivamente consacrato dal 2019, anno in cui ha iniziato a seguire Ultimo nelle tournée, in veste di suo chitarrista ufficiale.

Per info e prenotazioni: 347 325 8787