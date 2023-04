Albenga, Fausto D’Agostino: incidente o investimento a Martinetto? il caso arriva a Le Iene su Mediaset

Fausto D’Agostino ha perso la vita a 22 anni il 22 settembre 2021 a Cisano sul Neva. Secondo due amici e la fidanzata, che lo seguivano in auto, avrebbe perso il controllo della moto. Per la madre Daniela le circostanze sono ancora da chiarire.

“Non sto accusando nessuno, ma come fa mio figlio ad avere uno sfondamento cranico e sfondamento toracico? Non sarò in pace finché non saprò come è morto mio figlio”. Sono le parole di un’affranta e comprensibilmente inconsolabile mamma Daniela, che insieme alla figlia Sara si sono affidate a Giulio Golia nell’ambito della trasmissione televisiva Le Iene per manifestare i dubbi che nutrono sulla dinamica che riguarda la tragica morte di Fausto, avvenuta il 22 settembre 2021 alle 21.30 circa a Cisano sul Neva, in frazione Martinetto.

Fausto, in sella alla sua moto, stava percorrendo la Sp582che da Albenga porta alla frazione di Martinetto, Cisano sul Neva. Guidava da solo e lo seguiva l’auto con due amici e la fidanzata a bordo. All’altezza del km29, proprio sotto al cartello del paese, l’incidente mortale.

“Era un ragazzo sportivo, allegro, amava andare in moto, aveva la testa sul collo, era divertente, molto espansivo”, racconta Daniela nel corso del servizio andato in onda lo scorso martedì 11 aprile su Italia1. Un racconto struggente, che parla di una donna, una mamma distrutta che, avvisata dell’incidente, raggiunge immediatamente l’ospedale pensando di poter rassicurare il figlio. Ma Fausto non potrà più sentire la sua voce, perché non era già più in vita. Mamma Daniela, sotto shock, nell’immediato non fa caso alle versioni dei fatti accaduti che le vengono raccontate dai tre testimoni oculari, i due amici e la fidanzata che lo seguivano a bordo dell’auto.

I tre, secondo la mamma e alcuni amici stretti della famiglia, avrebbero fornito versioni dei fatti differenti, con incongruenze: Fausto li avrebbe sorpassati in prossimità di una curva a “s”, avrebbe perso il controllo della moto, volando dall’altra parte della carreggiata e perdendo la vita. “Alcuni hanno detto che è volato – riferisce Daniela -, altri hanno detto che è caduto. Non potevo dubitare. Erano dietro, hanno visto tutto”. Dopo la caduta o il “volo” di Fausto, la moto avrebbe proseguito la corsa per 35 metri, sbattendo con la ruota su un cancello dall’altra parte della strada e poi, rimbalzando, sarebbe finita sulla carreggiata di destra, finendo lì la sua corsa.

Ma questa ricostruzione non convince e gli amici più stretti e vicini alla famiglia iniziano a sollevare i primi dubbi: non ci sono segni sul muro, il corpo era troppo lontano da dove ha battuto, insomma le testimonianze dei tre testimoni oculari, secondo loro, sarebbero state diverse e contraddittorie.

“Erano nella stessa auto – conferma Daniela -, avrebbero dovuto vedere tutti la stessa cosa. Il rapporto stilato dal medico di turno quella tragica notte parla di sfondamento cranico e toracico e 4 arti rotti. Sfondamento è una parola chiara”. Proprio lo sfondamento cranico e la totale distruzione del casco integrale, come esploso, fanno scattare i dubbi. Soprattutto, il segno di uno pneumatico sul polistirolo interno del casco, che è compresso, schiacciato.

Analizzando le foto che sono state scattate al corpo di Fausto senza vita, Daniela e la figlia Sara vedono sui jeans impronte che sembrano di uno pneumatico. Dai tecnici è stato riferito loro che la stessa impronta nera è stata rinvenuta sul giubbino che Fausto indossava quella sera.

“Il casco, i vestiti di mio figlio parlano: è stato investito. Non mi parlino di una caduta, perché altrimenti quelle impronte di pneumatico non ci sarebbero”, conclude Daniela.

Alcuni amici, sentiti da Golia nel corso del servizio su Le Iene, non credono a un semplice incidente e suppongono un investimento. Secondo un amico, lo confermerebbe la strisciata rinvenuta sulla ruota posteriore della moto di Fausto, causata, a parer suo, dallo sfregamento di uno pneumatico dell’auto dell’amico con la ruota posteriore della sua moto. Qualcun altro ipotizza: “Nel momento in cui si è accorto della curva, ha frenato, gli amici con l’auto l’hanno toccato, gomma contro gomma, e di conseguenza gli sono passati sopra”.

Due mesi dopo il tragico incidente, il caso è stato portato in procura dall’avvocato Antonella Semino ed è stato aperto un procedimento penale contro ignoti. Attualmente, le indagini sono in corso.