Savona, lutto per la scomparsa del medico chirurgo Flavio Palladino

Ha curato diverse generazioni di savonesi e sono in tantissimi a ricordarlo con affetto nelle ultime ore.

È mancato infatti all'età di 91 anni il medico chirurgo Flavio Palladino. Fu anche tesoriere dell'Ordine dei Medici sotto la presidenza di Renato Giusto.

"È sempre stato un medico correttissimo, preparato, fece anche il medico scolastico ai tempi del Dottor Pastore. Lo devo ricordare per la sua precisione professionale e il suo modo di fare il Medico all’antica, ovvero visitando i pazienti e recandosi al domicilio di chi ne aveva bisogno. Come tesoriere dell’Ordine e della Fimmg si dimostrò efficientissimo. Un grande ricordo un sentitissimo ringraziamento per essere esistito ed averci aiutato in questa vita terrena. Carissimo Flavio salutami gli amici, in particolare il buon Pastore ed il buon Colantuoni" il messaggio di ricordo del dottor Renato Giusto.

Lascia la moglie Silvana, le figlie Marina e Valeria con Andrea, i nipoti Alessia, Beatrice e Gabriele insieme a tutti i parenti.