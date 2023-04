Andora: il nuovo sistema di raccolta differenziata funziona: toccato il 73,31%

Arriva al 73,31% la raccolta differenziata dei rifiuti di Andora. Questo dato, relativo al mese di marzo 2023, ad un anno dall’avvio del nuovo servizio di raccolta differenziata e a cinque mesi dalla chiusura delle campane nelle zone centrali del comune, certifica il buon lavoro fatto dai cittadini insieme all’amministrazione comunale e l’impresa appaltatrice del servizio.

A comunicarlo, con particolare soddisfazione, è il vice sindaco Paolo Rossi, assessore al Servizio raccolta e smaltimento rifiuti che annuncia, dal 2 maggio, importanti novità nel servizio di raccolta a domicilio degli sfalci dei giardini privati e sulla pulizia delle strade.

“Un sentito grazie ai cittadini che ci stanno aiutando a raggiungere ottimi risultati insieme ai bravi operatori dell’impresa Egea che ogni giorno lavorano in strada con attenzione e dedizione - ha dichiarato il Vice Sindaco Rossi – Il sistema di raccolta, ora messo a regime, sta funzionando molto bene. Non solo, a breve daremo il via ad ulteriori miglioramenti del servizio: in primo luogo cambierà, da maggio, il servizio di raccolta del verde degli sfalci dei giardini privati. Si passerà dall’attuale sistema di ritiro su prenotazione, alla raccolta, suddivisa per vie, secondo un calendario settimanale prestabilito. Altra novità riguarderà lo spazzamento delle strade del centro cittadino, Il passaggio della spazzatrice avverrà con strada libera dai veicoli – spiega ancora Rossi – nelle prossime settimane verranno installati i cartelli divieti di sosta per gli autoveicoli nelle prime ore del mattino per consentire così la migliore e più efficace pulizia del paese”.

Per il servizio di ritiro degli sfalci da giardino privati: ogni utenza avrà diritto a 52 passaggi all’anno, una volta a settimana. Il nuovo calendario sarà reperibile presso il comune e presso l’Eco sportello di Via Santa Lucia, 6 e sarà pubblicato sulle pagine social dedicate.

Sarà possibile conferire settimanalmente al massimo 30 kg di rifiuto (bidone da 240 litri), di lunghezza non superiore a 30 cm; occorre inoltre esporre il bidone entro le ore 12:00 del giorno previsto per il ritiro, mentre rimane sempre possibile conferire il materiale presso il Centro di Raccolta sito in Via Merula 6.

Per chi avesse bisogno di sostituire il proprio cassonetto o ritirarne uno nuovo, può contattare il numero verde di Egea 800.546.354 (tutti i giorni feriali dalle ore 9 alle ore 18).