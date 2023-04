Sicurezza, il sindaco Briano replica alla minoranza: "Altare non è il Bronx"

"Altare non è il Bronx. E' successo un fatto increscioso che ovviamente non deve accadere. I carabinieri e la polizia municipale stanno lavorando intensamente". Cosi il sindaco Roberto Briano replica all'interrogazione presentata dalla minoranza in merito alla questione sicurezza nel paese valbormidese.

L'opposizione in particolare si riferisce a quanto accaduto lunedì scorso presso il ristorante "Quintilio", quando un 28enne nigeriano, armato di coltello e spranga, ha aggredito prima un operaio e poi rapinato il proprietario del locale. (LEGGI ARTICOLO). Prima di Pasqua invece, un giovane era stato malmenato da un gruppo di coetanei (LEGGI ARTICOLO).

"Stiamo cercando di fare il massimo con le risorse che abbiamo a disposizione, operando nel modo migliore per aumentare la collaborazione tra gli enti di polizia. Rientrano in questo ambito le operazioni congiunte predisposte di recente. L'obiettivo è chiaro: trovare una soluzione a questa problematica".

Il monitoraggio costante del territorio attraverso l'utilizzo della videosorveglianza può rappresentare un elemento portante per mettere in campo una strategia vincente: "In questi anni abbiamo posizionato numerose telecamere sul territorio, cercheremo di potenziare ulteriormente questo aspetto", conclude Briano.