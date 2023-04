Savona, il Festival Zerodiciannove riempie la città: 3 giorni di incontri e laboratori con scrittori e illustratori nazionali

Da giovedì 4 a sabato 6 maggio il 'Festival ZeroDiciannove', il primo dedicato alla letteratura per l'infanzia e l'adolescenza, riempie le strade e le librerie di Savona con eventi, mostre, workshop, alcuni flash mob in via Manzoni e incontri con 18 artisti, tra scrittori e illustratori del panorama nazionale (in allegato il calendario con i luoghi, gli orari e i protagonisti).

L'Amministrazione comunale ha operato in collaborazione con gli istituti scolastici di Savona, le associazioni di promozione alla lettura del territorio e la società Cooperativa A.R.C.A. grazie al sostegno della Fondazione De Mari, e in collaborazione con la rivista Andersen. Il tema di questa prima edizione del festival - che ha avuto la direzione artistica di Isabella Labate – è stato 'Leggere la Città'.

“Sono stati mesi di lavoro intensi portati avanti grazie a un gruppo di lavoro generoso e appassionato – ha detto Elisa Di Padova, Assessore alle Politiche educative e alla Formazione – La letteratura per l'infanzia rientra nel filone di iniziative che la città intende sviluppare anche in vista della candidatura a Capitale Italiana della Cultura. Anche la scuola è centrale in questo festival che nasce dal tavolo di educazione alla lettura composto dalla biblioteca civica, dalle scuole di ogni ordine e grado, dalle associazioni del territorio e dal Patto per la scuola fino ad arrivare alle librerie della città".

La tre giorni aperta alla città è il punto di arrivo di un processo che nei mesi scorsi ha coinvolto le scuole e le famiglie in un percorso di avvicinamento, scoperta e conoscenza degli autori e degli illustratori che adesso arrivano a Savona in carne e ossa. L’idea alla base del progetto è che questa prima edizione del Festival possa svilupparsi e ampliarsi nei prossimi anni, attraverso un coinvolgimento sempre maggiore della città e dell'intero comprensorio.

Per tre giorni la lettura invaderà gli spazi della città, in particolare quelli del centro storico. Sono previsti 22 incontri con l’autore nelle 5 librerie della città, 11 laboratori nei musei con gli scrittori e gli illustratori, 4 conferenze e tavole rotonde, il tutto in 11 punti della città (oltre alle librerie, gli eventi saranno al Museo della ceramica, alla Pinacoteca, nella cappella Sistina, in Comune e nella sala Cappa della Caritas).

La collaborazione con le scuole e i ragazzi vuole anche essere un punto di partenza per far sì che nel futuro gli studenti possano diventare a loro volta gli attori protagonisti del festival, attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro che affianchi l’organizzazione nelle scelte dei libri, dei temi e anche degli aspetti organizzativi.

Gli studenti della 5^D dell’Istituto Ferraris Pancaldo, sotto la direzione del professor Alex Raso, già quest'anno hanno sviluppato l’immagine coordinata del Festival partendo dal logo e dall’immagine creata da Sergio Olivotti.

Gli ospiti della prima edizione del Festival saranno gli illustratori e autori Marianna Balducci, Marco Viale, Silvia Bonanni, Letizia Iannaccone, Anais Tonelli, Giulia Pastorino, Davide Calì, Marco Somà, Sergio Olivotti, Daniele Aristarco, Matteo Corradini, Giada Magini, Maurizio Quarello, Sonia Possentini, Giorgio Scianna, Manlio Castagna, Ilaria Perversi, Ericavale Morello, e le editrici Valentina Mai (Kite edizioni), Fausta Orecchio (Orecchio Acerbo) e Monica Martinelli (Settenove).

Affinché il Festival si possa radicare sul territorio e abbia una continuità educativa è stato progettato in differenti momenti. Il primo, di educazione alla lettura, ha coinciso con l'anno scolastico e ha coinvolto i docenti dei vari Istituti (dal nido fino alle scuole secondarie di secondo grado) attraverso incontri con autori, illustratori ed editori in attività di formazione. Attraverso questi incontri i docenti avranno differenti approfondimenti per scoprire metodologie didattiche e nuove prospettive per promuovere la lettura. Hanno aderito all'iniziativa i nidi comunali, tutti gli istituti comprensivi ed è stata registrata una grandissima adesione anche da parte delle secondarie di secondo grado. Le scuole coinvolte sono state 24, le classi 106, i bambini e i ragazzi 2100. Un tavolo tecnico, costituito da professionisti del settore, ha selezionato 28 titoli tra la produzione degli autori e illustratori invitati al Festival. Inoltre, sono stati svolti 8 seminari di formazione con autori, formatori, illustratori di rilievo nazionale destinati ai docenti. “Zerodiciannove. Leggendo si cresce” è un progetto del Comune di Savona, a cura della società Cooperativa A.R.C.A, con il sostegno della Fondazione De Mari di Savona e il supporto scientifico di “Andersen”, la rivista italiana di libri per ragazzi. Il logo del festival e l’immagine per la prima edizione sono a cura di Sergio Olivotti.