Ipotesi inceneritore, Cairo in Comune: "Dall'amministrazione Lambertini risposte astruse e burocratiche, dimostrano di essere favorevoli al progetto"

"L'amministrazione Lambertini deve prendere una posizione sull'ipotesi di insediamento di un termovalorizzatore/inceneritore". Cosi commenta in una nota il gruppo di opposizione Cairo in Comune che aggiunge: "Questa mattina abbiamo proposto al Consiglio comunale di esprimersi contro questa possibilità. Crediamo che sia venuto il tempo di dire no a progetti che per la nostra valle prevedono solo rifiuti".

"Abbiamo già subito la discarica della Filippa e il biodigestore di Ferrania. Pensiamo che il comune debba prendere una posizione politica su un tema come questo"

"Purtroppo il sindaco Lambertini e la sua maggioranza non hanno votato la nostra mozione, trincerandosi dietro risposte astruse e burocratiche e dimostrando di essere sostanzialmente favorevoli a un progetto di inceneritore a Cairo. La mozione è stata votata da tutti e 5 i consiglieri di opposizione di entrambi i gruppi", concludono da Cairo in Comune.