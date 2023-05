Andora, scorribande notturne dei cinghiali in Strada della Bura. I residenti protestano: "Non ci sentiamo tutelati"

Vivaci proteste ad Andora per le incursioni notturne di cinghiali in pieno centro.

Alcuni abitanti della Strada della Bura, un quartiere elegante residenziale e centrale (nei pressi dell'Hotel Due Gabbiani), rincasando la sera si sono imbattuti in un gruppo di cinghiali, tra i quali si notava una mamma con cuccioli, situazione quindi pericolosa.

I residenti hanno segnalato l'inconveniente alle autorità comunali, senza ottenere però soddisfazione, lamenta qualcuno.

"Non ci hanno considerato - afferma Salvatore Ardizzone, un abitante del quartiere - la loro risposta è consistita in un'alzata di spallucce. Ritengo invece che la situazione può ritenersi pericolosa, specialmente per i nostri ragazzi che, imbattendosi in questi animali, specialmente nelle cinghialine mamme con cuccioli, potrebbero essere vittime di una reazione pericolosa".

"Gli ungulati sono attratti dai sacchetti dell'immondizia. Occorrerebbe quindi un sistema di deposito dei rifiuti più sicuro, ma ci hanno risposto picche", conclude.