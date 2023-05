Soccorsi mobilitati nel pomeriggio odierno ad Orco Feglino per uno scalatore caduto da circa 3 metri nel corso di un'arrampicata, lungo la falesia Scimarco.

La centrale operativa dell 112 ha mobilitato la Croce Verde di Finalborgo, l'automedica, il soccorso alpino e l'elicottero Grifo da Albenga.

Il climber, un uomo di nazionalità polacca (classe 1991), è stato trasportato per via aerea al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Non sarebbe in pericolo di vita.