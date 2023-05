Giornata di prevenzione cardiologica, screening gratuito al palazzetto dello sport di Varazze

Oggi, sabato 6 maggio, dalle ore 9 alle 12.30, presso la sala congressi del Palasport di Città di Varazze, prendiamoci cura del nostro cuore con la Giornata di prevenzione cardiologica.

Grazie all’Associazione Savonese Amici della Cardiologia O.D.V., sarà effettuato uno screening gratuito alla cittadinanza, con lo scopo di stimare la probabilità che si verifichi un primo evento cardiovascolare maggiore (infarto del miocardio o ictus), tenendo conto di alcuni fattori di rischio che verranno analizzati dai Cardiologi presenti.

I cittadini aderenti all'iniziativa saranno sottoposti gratuitamente a misurazione di colesterolemia, pressione arteriosa, peso corporeo e glicemia. (Per la valutazione della glicemia è necessario presentarsi a digiuno).

Al termine degli accertamenti, sarà rilasciata una scheda di rischio, da condividere con il proprio medico di medicina generale.

Non vi è prenotazione per effettuare lo screening, sarà sufficiente recarsi presso la sala congressi del Palasport, ove verranno distribuiti numeri ed in ordine cronologico effettuate le visite. Gli ultimi numeri saranno distribuiti all'incirca alle ore 12.

L'iniziativa è patrocinata dalla Amministrazione Comunale e vede la collaborazione di Croce Rossa Italiana - Comitato di Varazze - O.D.V., del Lions Club Savona e Lions Club Varazze Celle Ligure e della Associazione Nazionale Alpini sezione Varazze.