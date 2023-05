Una vacanza breve tra natura, cibo e sport? Ecco la proposta dello Stura River Village in provincia di Cuneo

Stura River Village – Rafting: L' oasi di tranquillità che stavi cercando!

Concediti un soggiorno da favola, lontano dallo stress quotidiano, in un ambiente naturale incantevole dedicandoti al relax, allo sport e al divertimento. Rigenerati con la nostra imperdibile offerta.

Non aspettare, prenota ora e vivi un fine settimana indimenticabile.

Stura River Village - RAFTING

Valle Stura di Demonte - Gaiola CN

149,00 € a coppia

L’offerta comprende:

2 giorni - 1 notte per 2 persone

Pernottamento in Chalet Matrimoniale con prima colazione più un’attività a scelta fra:

Discesa in Rafting/Giornata in e-bike

La formula "PRENOTAZIONE SICURA", garantirà che, in caso di maltempo o altri motivi, si potrà posticipare la data senza nessun tipo di penale.

L' offerta è valida per 2 persone, per soggiorni nel mese di maggio 2023, non cumulabile con altre offerte e soggetta a disponibilità.

Informazioni e Prenotazioni:

+39 338 1011194

Stiera Sport & Vacanza

Regione Stiera, 6 - 12010 GAIOLA (CN)