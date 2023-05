Elezioni Carcare, lettera aperta di oltre 40 cittadini per sostenere il candidato sindaco Mirri

"Siamo persone con percorsi culturali e politici differenti, per età, esperienze di vita sociale, lavorativa e di studio, ma accomunate da un unico obiettivo: l'amore ed il bene per Carcare. Per questo diamo grande importanza alle prossime elezioni comunali del 14 /15 maggio e per un esito favorevole vogliamo dare il nostro contributo. A tale scopo sottoscriviamo questa dichiarazione per sottolineare l’impronta civica, aperta a tutti, unitaria e centrale nella vita amministrativa e politica del nostro Comune". Si apre con queste parole la lettera firmata da una cinquantina di persone in vista delle prossime elezioni comunali di Carcare. Una missiva mirata a sostenere la candidatura a sindaco di Rodolfo Mirri.

"Abbiamo apprezzato in questi anni il lavoro e la puntuale informazione svolta dal gruppo Consiliare 'Impegno per Carcare' guidato dal Capogruppo Rodolfo Mirri coadiuvato dalla collaborazione degli altri consiglieri di opposizione - prosegue la lettera - Per questi motivi lo abbiamo invitato a candidarsi alla guida del nostro Comune apprezzandone le competenze professionali, la propositività, l’atteggiamento di disponibilità al confronto e la tenacia nel perseguimento degli obiettivi per la rinascita del nostro comune. Sosteniamo fermamente la candidatura di Rodolfo Mirri a sindaco di Carcare apprezzando nel complesso tutti i componenti della Lista Civica 'Cambia Carcare' poiché rappresentano al meglio le caratteristiche, le professionalità e la freschezza necessarie per l’auspicato, indifferibile cambiamento".