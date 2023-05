È Elia Rossi il giovane che ha perso la vita nell’incidente di Cairo

È Elia Rossi il giovane 26enne che la notte scorsa ha perso la vita in un incidente stradale a Cairo Montenotte, sulla variante Ss29, tra la galleria Vispa e la rotonda di San Giuseppe, in direzione del capoluogo valbormidese (leggi QUI).

Il giovane, figlio dei titolari del vivaio Rossi, situato in corso Brigate Partigiane a Cairo, era molto conosciuto in paese. I funerali sono stati fissati per lunedì 15 maggio alle 15, nella chiesa di San Lorenzo a Cairo Montenotte.

Lo schianto è avvenuto nella notte, poco dopo le ore 3. L'auto su cui viaggiava alla guida, con a bordo altri due giovani, ha sbattuto contro il guard-rail. Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca di Carcare, l'automedica, i vigili del fuoco del distaccamento di Cairo Montenotte e le forze dell'ordine.

Nonostante i tentavi di rianimazione da parte dei sanitari, il giovane è deceduto poco dopo. Le cause sono ancora in via di accertamento. La variante è rimasta chiusa per ore. Gli altri due giovani, pare un ragazzo e una ragazza, coetanei di Elia, hanno rifiutato il trasporto in ospedale dopo la visita del 118.